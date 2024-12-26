Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklamasına bir tepki de sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’ndan geldi.

Yeni asgari ücreti “sefalet ücreti” olarak nitelendiren Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, bugün saat 17.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda düzenleyeceği basın açıklamasıyla asgari ücrete yönelik tepkisini dile getirecek.

Editör: NURDAN AKBAŞ