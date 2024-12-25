Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ: SGK'YA OLAN PRİM BORÇLARINIZI TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYECEKSİNİZ

Cumhur İttifakımızın güçlenerek yoluna devam etmesinden dolayı bahtiyarım. CHP'ye şimdi eski genel başkanları Bay Kemal'in cümleleriyle şunu söylemek isterim; ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Emeklinin memurun işçinin esnafın hakkını size konserlerde şarap turlarında yedirmeyiz yedirtmeyiz. Borçlarını ödemeye gelince güvercine gelenler iş asgari ücrete gelince birden şahin kesiliyorlar. Çünkü sırtlarında küfe taşımıyorlar da ondan. Viraneye dönmüş muhalefetle karşı karşıyayız.

"ÇALIŞANI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun.

Bütün veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Enflasyon düşüyor, cari açığımız geriliyor, sanayide çarklar dönüyor, turizm rekora koşuyor. İnşallah 2025 bir önceki seneden dahya iyi olacak. Biraz daha sabırla çok daha güzel neticeler göreceğiz. Para ve maliye politiklarını sarsmadan muhalefetin bizi sürüklemek istediği politizm tuzağına düşmeden önümüzdeki süreci çok büyük bir titizlikle yürüteceğiz."