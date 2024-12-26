Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü tarafından düzenlenen “Natürmort Karma Resim Sergisi” MYO Kampüsü İdari Bina fuayesinde açıldı.

Resim Bölümü’nde tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle oluşturulan eserlerin yer aldığı sergide katılımcılar öğrencilerin sanatsal gelişimlerini yakından görme fırsatı sundu.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Avşar Karabaş, öğrencilerinin lisans eğitim sürecindeki gelişimlerinden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak resimleriyle katkılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK