Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlarda kalan öğrenciler arasında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenip Bilardo il Temsilciliği tarafından organize edilen Yurt Lig Bilardo Turnuvası sona erdi.

Kerebi Gazi Yurdu’nda, 8 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvanın finalinde Tunahan Yüksel’le Çağatay Acar karşılaşırken, mücadeleyi 3-1 kazanan Tunahan Yüksel şampiyon oldu. Çağatay Acar turnuvayı ikinci olarak tamamlarken, Şaban Gülmez üçüncü, Cumali Doğan ise dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Özdemir ve Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç’ın da katıldığı törende verildi.