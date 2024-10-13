Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Sungurlu erkek ve kız öğrenci yurtlarını ziyaret ederek öğrenciler ve velilerine ‘hoş geldiniz’ dedi. Aktaş, öğrencilere Sungurlu ve yurtlar hakkında bilgiler vererek çiçek takdim etti.

Öğrencilere başarılar dileyen Mehmet Aktaş, “Yeni eğitim öğretim yılında Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulunda öğretim görecek olan kız ve erkek öğrenci ve velilerimizi yurtlarımızda çiçeklerle karşılayarak misafir etmeye başladık. Öğrencilerimize başarılar dilerken, personelimize de kolaylıklar diliyorum.” dedi. Velilere gözlerinin arkada kalmamasını ifade eden Aktaş, öğrencilere de "evinize hoş geldiniz" diyerek kendilerini ev sıcaklığında bulacaklarını ve hiçbir zaman yabancılık çekmeyeceklerini vurguladı.

Aktaş, öğrencilere öncelikle ders çalışmalarını boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini ve kendilerini geliştirmelerini tavsiye ederek, eğitimlerini tamamlamalarından sonra memleketlerine dönerken her bir öğrencinin Sungurlu'nun birer fahri hemşehrisi olacağına inandığını belirtti.



Aktaş, “Sungurlu’da yurt kapasitemiz, erkek öğrenci yurdu 170, kız öğrenci yurdu 400 olup yüzde yüz kapasite ile hizmet vermekteyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlere büyük imkanların tanındığını bu bağlamda da öğrencilerden Yurt, Spor ve Gençlik Merkezi faaliyetlerine katılmalarını beklediğimizi ifade ediyorum. Yurt Müdürlüğü, Spor Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi personelleri de büyük bir özveriyle çalışıyorlar ve öğrencilerimize hizmet etmek için buradalar. Özveriyle 7 gün 24 saat hizmet veren personelimize de kolaylıklar diliyorum.” diye konuştu.