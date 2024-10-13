Başkan Dere beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray ve Mehmet Yetik'le birlikte isale hattının tamiratını gerçekleştiren personeli ziyaret etti. Dere ve beraberindekiler daha sonra su depolarında, isale hatlarında kritik öneme sahip noktalarda ve Cumartesi kapalı pazar alanında incelemelerde bulundu.
Dere, “Su sorununun ciddiyetinin farkındayız. Gereken tedbirleri almak ve uzun yıllardır ihmal edilip tedbir alınmayan bu sorunu çözmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

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Editör: HABER MERKEZİ