Sungurlu Akçalı mesire alanında yapılan pikniğe Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İlçe Başkanı Orhan Özyol, yönetimi, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez, yönetimi, MHP Kadın Kolları Başkanı Ceyhan Çekici, yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, personel, Sungurlu Belediyesi Çocuk Meclisi, Sungurlu Belediyesi Genç Meclisi ve aileleri katıldı. Çeşitli oyunların oynandığı piknikte, yarışmalar da düzenlendi ve oldukça eğlenceli anlar yaşandı.

Başkan Dere, “Piknikte çocuklarımızla oyunlar oynayıp yarışmalar yaptık, helal lokmamızı bölüştük, birliğimizi perçinledik. Bu güzel birlikteliğin gerçekleşmesinde emeği olan personelimize teşekkür ediyor, katılımları sebebiyle tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ