Sungurlu Gazetesi'nin yeni imtiyaz sahibi Efe Akkaş oldu. Babası, merhum Behiç Akkaş'tan devraldığı bu önemli görevi aynı ilkeler doğrultusunda sürdüreceğini belirten Efe Akkaş, gazetenin yayın çizgisinden asla sapmayacağının altını çizdi.

Sungurlu'nun önde gelen firmalarından Sungurlu Birlik Limited Şirketi bünyesinde 9 yıldır başarılı bir şekilde yayın hayatını sürdüren Sungurlu Gazetesi'nde imtiyaz sahipliği görevine Efe Akkaş getirildi. Gazetenin önceki imtiyaz sahibi Behiç Akkaş'ın 27.10.2025 tarihinde vefatının ardından bayrağı devralan Efe Akkaş, babasının kaybının kendilerini derinden üzdüğünü dile getirerek, “Babamdan devraldığım bu bayrağı daha da ileriye taşıyacak, adını ve ilkelerini yaşatacağım” dedi.

Merhum Behiç Akkaş'ın Sungurlu sevgisine vurgu yapan Efe Akkaş: “Babam Behiç Akkaş; Sungurlu aşığıydı. Şirketleriyle, Sungurlu Gazetesi aracılığıyla ve özellikle Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı döneminde Sungurlu'ya önemli katkılarda bulundu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

Efe Akkaş, babası Behiç Akkaş tarafından 22 Ağustos 2016 tarihinde kurulan ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla faaliyetini sürdüren Sungurlu Gazetesi'nin bundan sonra da aynı çizgide yoluna devam edeceğini belirterek, “Kurucumuz babam Behiç Akkaş gibi ilkelerimizden taviz vermeden, yayın hayatımıza ilk günkü heyecanla devam edeceğiz. Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilikten hiçbir zaman sapmadık, sapmayacağız. İlçemizin kalkınması ve gelişmesi için halkımızın sesi, şehrimizin sosyal ve kültürel yaşantısının aynası olmaya devam edeceğiz. Halkın haber alma özgürlüğünü gözeterek yayın yapmayı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi