Çorum’un Sungurlu ilçesinde “Çerkez oğlu” lakabıyla tanınan, Tuğcu Köyü nüfusuna kayıtlı ve Sungurlu’da ikamet eden İsmail Çalku hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında bulunan İsmail Çalku, önceki akşam saatlerinde vefat etti.

Çalku’nun cenazesi, Sungurlu Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuğcu Köyü Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ