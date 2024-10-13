Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin, ilçede ilk olarak partisi CHP teşkilatını ziyaret ederek İlçe Başkanı Ali Erayhan ve partililerle görüştü. Burada partililerle sohbet eden Belediye Başkanı Şahin, partililere birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı, güç birliği halinde hareket etmeyi önerdi. Şahin, “Ankara’da bir hemşehriniz var. Kapımız tüm Çorumlulara açık” dedi.

Başkan Şahin, daha sonra ise Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi de ziyaret ederek bir süre görüştü. Şahin’e ziyaretlerinde Mamak CHP Grup Başkanvekili Veysel Karani Tunç, belediye meclis üyeleri, danışmanları ve CHP Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ve yönetimi de eşlik etti.

Editör: HABER MERKEZİ