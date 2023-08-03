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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorum genelinde yapılan şok uygulamalarda 1072 şahsa GBT kontrolü yapıldı. Kontroller sırasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 3 şahız gözaltına alınırken şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 7 silah ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUKLARI ÇOCUKTAN TABANCA ÇIKTI

Ayrıca Gülabibey Mahallesi Küçükabdullah Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Yunus ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 17 yaşındaki çocuğun üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait mermi ele geçirildi.

Yaşı küçük çocuk işlemlerin ardından Çocuk Şube’ye götürüldü.