Son yıllarda artan girdi maliyetleri ve finansmana erişim sıkıntılarıyla birlikte girişimciliğin önünün tıkandığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Girişimciliğin en güzel örneği, esnaf ve sanatkârın çırak, kalfa ve usta olduktan sonra ilk işletmesine sahip olma şansının önünün açılmasıdır. Bildiğiniz üzere, girişimciliğin önündeki en büyük engel krediye ulaşmak ve yüksek kredi faizleridir. Bu durum, kurulan işin maliyetlerini artırarak girişimciliğin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Bu nedenle, girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. Örneğin, esnaf ve sanatkârın rekabet gücünün artırılması büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, esnaf ve sanatkârların girişimcilik konusunda önemli bir okul olduğunun unutulmaması gerekir” dedi.

“GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI”

Girişimciler için finansmana erişimin kolaylaştırılmasının yeni işletmelerin kurulmasına ve ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlayacağına değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkâr, toplumun en duyarlı kesimlerinden biridir. Bulunduğu alandaki gelişmeleri takip eder, girişimcilik hikâyelerini başkalarına öğretir ve yeni girişimcilerin önünü açmak için destek olur. Bu yüzden girişimcilik, gerçekten ülkenin ekonomik temel taşlarından biridir. Uluslararası piyasada girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılması için yapılan çalışmaların ülkemizde de teşvik edilmesi önemlidir. Küçük sanayi sitelerindeki esnaf ve sanatkârların çalıştıkları alanlarda girişimcilik ile ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması, aynı zamanda finansal destek sağlanması, istihdama olumlu katkılar sunacaktır. Bu nedenle, kredi faizlerinin düşürülmesi ve maliyet girdilerinin azaltılması, yeni teşviklerin sağlanması girişimcilik ruhunu güçlendirecektir. Böylece, ülkemizde hem istihdam sorunu çözülecek hem de kalifiye ara eleman yetiştirme konusunda yaşanan sıkıntılar giderilecektir. Aynı zamanda, müteşebbis iş insanlarının yetişmesi için büyümenin önündeki engeller kaldırılmalı ve çalışma hayatında önemli yerlere gelmeleri sağlanmalıdır” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi