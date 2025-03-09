Çerikci, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (TESKOMB) tarafından yapılan düzenleme ile esnafın kullandığı kredi limitlerinin yükseltildiğini ve faiz oranlarının ise düşürüldüğünü söyledi.

Esnaf kredilerinin üst limitinin 750 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarıldığını açıklayan Çerikci, “Kooperatifimiz tarafından kullandırmış olduğumuz işletme kredisi üst limiti 750.000.- TL ‘ den, 1.000.000.-TL ye yükselmiş aynı zamanda sıfır araç ( 0 /5 yaş arası ) ve dükkan edindirme kredilerimiz 1.500.000.-TL‘den 2.500.000.-TL olarak güncellenmiştir. Güncel faiz oranlarımız yıllık %29.00 dan yıllık %25.00 e düşürülmüştür” dedi.

Yapılan bu iyileştirmelerin esnaf ve sanatkârlar için önemli bir destek olduğunu belirten Çerikci, “Esnafımıza can suyu niteliğinde olan bu müjdeli haberde emeklerini ve gayretlerini esirgemeyen, Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’a, Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül’e ve Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan’a şahsım ve esnaf sanatkârlarımız adına şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi