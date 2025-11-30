Sosyal medyada kimlik belgesinde “Çorum” yazmasından dolayı üzüntü ifadeleri içeren bir video paylaşan aktör Fahrettin Eren Dinler’e bir tepki de Yeniden Refah Partisi’nden geldi.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse, son dönemde sosyal medyada Çorum ve Çorumlulara yönelik küçümseyici ifadelerin arttığını söyleyerek konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Köse açıklamasında söz konusu ifadelerin “eleştiri” kapsamında değerlendirilemeyeceği, şehre ve toplumsal kimliğe yönelik açık bir saldırı niteliği taşıdığını vurguladı.

Bu söylemlerin nefret söylemi niteliğinde olduğunu dile getiren YRP Gençlik Kolları Başkanı Köse yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Çorum; köklü tarihi, medeniyet birikimi, çalışkan ve vakar sahibi insanıyla Türkiye’nin onurlu şehirlerinden biridir. Bu şehri ve bu şehrin insanını aşağılamak, hiçbir bireyin haddi değildir.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Gençlik Kolları olarak; memleketimize yöneltilen bu seviyesiz ve sorumsuz ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Kamuoyunu kasıtlı şekilde toplum huzurunu bozan ve birlik beraberliği hedef alan bu tür söylemler karşısında gereken süreçlerin işletilmesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini isteriz. Kimsenin; köken, memleket ya da kimlik üzerinden bir topluluğu tahkir etmesine, aşağılamasına veya hedef göstermesine müsaade etmeyeceğiz.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR