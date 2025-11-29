Çorum’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehit öğretmenler anısına karma resim sergisi açıldı.

Başöğretmen Anadolu Lisesi ve AHL Park AVM’de, 47 görsel sanatlar öğretmeninin katkılarıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen etkinlikte, toplam 61 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Başöğretmen Anadolu Lisesi’ndeki programda ayrıca Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Avşar Karabaş, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali İzzet Yılmaz ve Arş. Gör. Dr. Rıza Ozan Eroğlu tarafından “Sanat, Kimlik, Miras” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Eğitim Müfettişleri Başkanı Ramazan Yıldız, Çölyak Derneği Başkanı Mustafa Azak, Başöğretmen Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Ünlü ile çok sayıda davetli ve resim sanatçısı katıldı.