Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklama yapan Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör, "Ankara–Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi yine beklemeye alındı." ifadesini kullandı.

Ankara’yı Çorum üzerinden Karadeniz’e bağlayacak hattın Türkiye’nin üretim ve ihracat omurgasını güçlendirecek stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayan Güngör'ün açıklaması şöyle: "Hükümetin girişimi takdiri hak etmektedir. Ancak; Delice–Çorum etabının fizibilitesi tamamlandı; ancak 85 milyar liralık projeye 2025 için sadece 4 milyar lira ayrıldı. Bu hızla proje 20 yılı bulur.

"AK Parti ve MHP’nin oylarıyla kabul edilmedi"

Çorum–Samsun etabının fizibilitesi ise hâlâ yapılmadı. Sürecin hızlandırılması ve ek kaynak ayrılması yönündeki teklif, ne yazık ki AK Parti ve MHP’nin oylarıyla kabul edilmedi.

Hem Çorum'un yıllardır hak ettiği halde alamadığı kamu yatırımları adına teselli olan hem de Türkiye’nin kalkınma hedefleri için bu proje zaman kaybetmeden ve sürüncemeye bırakılmadan tamamlanmalıdır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ekim'de bilgi vermişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin Delice-Çorum etabında yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu 1 Ekim'de kamuoyuyla paylaşmıştı.

Uraloğlu, “293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin 120 kilometrelik kısmını oluşturan Delice-Çorum etabını, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirdik. Yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Proje tamamlandığında Çorum’a ilk kez demiryolu bağlantısı sağlanacak.”