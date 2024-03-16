YRP Kadın Kolları İl Başkanı Zeynep Aşıla, Belediye Başkan Adayı Yaşar Anaç'ın eşi Emine Anaç ve İl Başkanı Nuri Kuşcu'nun eşi Eser Kuşcu, Çorum Tabip Odasını ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.



Daha sonra Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Primer Tıbbi Ürünler sahibi Nilüfer Akın ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları’nı ziyaret eden YRP’li Partili kadınlar, hem Tıp Bayramı’nı kutladı, hem de gündeme ilişkin görüşmeler yaptı.

Yeniden Refah Partisi İl Kadın Kolları, Gazi Aile Sağlığı Merkezi başta olmak üzere bir kısım aile sağlık merkezleri ziyaretleri kapsamında çalışan doktor, hemşire, sağlık çalışanlarına gül takdim ederek Tıp Bayramlarını kutladı.