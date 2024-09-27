Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç ve beraberindeki YRP İl ve Merkez İlçe yönetim kurulu üyeleri, İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ı ziyaret etti.

Ziyarette, dini hizmetlerin önemi ve yerel topluma katkıları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. YRP İl Başkanı Kuşcu, müftülüğün yürüttüğü çalışmaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Müftü Şahin Yıldırım ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dini hizmetlerin toplumda oluşturduğu olumlu etkiler hakkında bilgi verdi.

Editör: SELDA FINDIK