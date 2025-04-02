YRP İl Başkanlığı binasında önceki gün gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, İl Başkanı Nuri Kuşçu, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, Belediye Meclis üyeleri, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Sıcak ve samimi bir ortamda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, başta tüm Çorum halkının bayramını kutlarken, bayramın İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ