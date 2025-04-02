Bayramlaşmaya MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Birlik ve beraberliğin vurgulandığı bayramlaşmada ilk konuşmayı MHP İl Başkanı Çıplak yaptı. Çıplak, “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayını birlik ve beraberlik içinde, yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye çıktığı günlerde yaşadık. Ramazan Bayramı'nın son gününde en içten dileklerimle bayramınızı kutlar, Türk İslam Alemine huzur getirilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” dedi.

“KİM HATALI İSE

CEZALANDIRILIR”

Kalp kapakçığı operasyonu geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye acil şifa dileyen MHP İl Başkanı Çıplak sözlerini şöyle sürdürdü: “Son günlerde şehrimizde yaşanan olaylara değinmek istiyorum. Çorum Belediyesi'nin denetimleri sonucunda ortaya çıkan bir inşaat mühendisinin projelerde yaptığı muhtemel usulsüzlükler, tüm kamuoyunun gündeminde yer almıştır. Bizler de bu süreci yakından takip etmekteyiz. Belediye Başkanımızın bu konudaki hassasiyetini biliyoruz ve bu işin üzerine gidileceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Kimin hatası, kusuru veya ihmali varsa, bunun en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın lehine olabilecek her türlü adımı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

“KİMSE ARAMIZA NİFAK

SOKMAYA ÇALIŞMASIN”

Bir diğer konu ise Belediye Başkanımızın halk pazarında esnafımızla yaşadığı olaydır. Çorum’a hizmet sağlayan pazarcı esnafımızın, yapılan yanlışlardan dönüp işinin başına dönmesi gerekmektedir. Ben de kendi işimle ilgili en çok yaşadığımız sorulardan biri bu. Yanlışsa yanlıştan dönülmeli ve işine devam edilmelidir. Ancak, olaya sonradan dahil olan federasyon başkanının, pazarcı esnafımızın lehinde konuştuğuna inanarak aleyhinde açıklamalar yapması, bir siyasi şovdan başka bir şey değildir. Bu tarz açıklamaların, 15 Temmuz Saraçhane ve Türkiye siyasetini etkilemeyecek hiçbir değeri yoktur. Federasyon başkanı, kendi tabanına hoş görünmek için böyle bir hareket sergilemiştir. Çorum esnafı, işadamı, memuru ve işçisiyle Anadolu’nun gözde bir memleketidir. "Kol kırılır, yen içinde kalır" derler; kimse aramıza nifak sokmaya çalışmasın. Hiç kimse, esnafımızla belediyemizin ve halkımızın arasına girmesin. Herkes işine baksın, çünkü iş kişinin aynasıdır”

Dertlerinin Çorum olduğunu belirten Mehmet İhsan Çıplak memlekete hizmet etme yolunda mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ile çalışan tüm parti teşkilat yöneticileri, Ülkü Ocakları, KAÇEP üyeleri, sivil toplum örgütleri yöneticileri, Belediye başkanları, Belediye Meclis ve İl Genel Meclisi üyelerine de teşekkür ederek bayramını kutladı.

Bayramlaşmada Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katılımcıları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Editör: SELDA FINDIK