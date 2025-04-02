Ziyaret sırasında, şehit aileleri ile birlikte, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımıza dualar edildi. Her daim şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirten Vali Ali Çalgan, kendilerine sağlıklı ve huzurlu ömürler dileyerek, Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti.

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize İl Müftümüz Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

Editör: HABER MERKEZİ