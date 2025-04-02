Ziyaret ettiği evlerde sıcak bir şekilde karşılanan Ahlatcı, göçmenlerin bayramını da kutladı, onlarla sohbet etti ve çocukların neşesine ortak oldu. TEYZE VE AMCALARLA BAYRAM SOHBETİ

Ahlatcı, Hilal, Fatma, Perihan, Pınar, Nurcan teyzeleri ve Mustafa amcayı ziyaret ederek hal hatır sordu, bayramlarını kutladı ve onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

BURAK BAKKAL İLE ANILAR

Ulukavak Mahallesi’nde yıllardır hizmet veren Bakkal Burak’ı ziyaret eden Ahlatcı, onunla eski günleri yad etti ve mahalle sakinleriyle sıcak bir sohbet ortamı oluşturdu.

MURAT AYAZ İLE SELFİE VE SOHBET

Yolda karşılaştığı Murat Ayaz ile selfie çeken Ahlatcı, onunla kısa ama samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ahlatcı, bu anıyla, bayramın neşesini ve gençlerle kurulan bağın önemini yansıttı.

Yolda karşılaştığı İslam adındaki gence bayram hediyesi veren Ahlatcı, onunla fotoğraf çektirdi ve bu küçük jestle büyük bir mutluluk paylaştı. Bu davranış, toplumsal dayanışmanın ve sevginin güzel bir örneğiydi.

KIZ ÇOCUKLARIYLA HAYALLERİNİ KONUŞTU

Şule isimli genç kızla pencereden uzun bir sohbet eden Ahlatcı, Dilara ile basketbolculuk hayallerini konuştu ve minik Ceren’in yüzündeki saf mutluluğa tanıklık etti.

Ahlatcı, “Bu sohbetler, gençlerimizin hayallerine ve umutlarına verdiğimiz önemin bir göstergesiydi” dedi.

Milletvekili Ahlatcı’nın bu samimi ve içten ziyaretleri, bayramın ruhunu yansıtan, toplumsal dayanışmayı ve sevgiyi pekiştiren örnek davranışlar olarak hafızalarda kaldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR