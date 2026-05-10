Yapılan görevlendirmeler kapsamında Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç ile 28. Dönem Milletvekili Adayı ve İl Başkan Yardımcısı Ömer Karslı, Genel Merkez Mahalli İdareler Komisyonu görevine atanırken, geçmiş dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse ise Genel Merkez Gençlik Kolları İl Sorumluluğu görevine getirildi.

Görevlendirmelerin YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu’nun teşkilat yapılanmasına verdiği önem, genç ve dinamik kadrolara duyduğu güven ile yürüttüğü istişare odaklı çalışmaların bir sonucu olduğu değerlendirilirken, Çorum teşkilatının son dönemde ortaya koyduğu birlik ve saha performansının da Genel Merkez nezdinde karşılık bulduğu ifade edildi.

YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu’nun göreve geldiği günden itibaren teşkilat içerisinde uyum, disiplin ve ekip ruhunu ön planda tutan bir çalışma anlayışı benimsediği belirtilirken, yapılan bu görevlendirmelerin de söz konusu teşkilat yapısının başarısını ortaya koyduğu kaydedildi.

Yeni görevlendirmelerin ardından Çorum teşkilatının Genel Merkez çalışmalarındaki etkinliğinin artması bekleniyor.

