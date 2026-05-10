Hitit Üniversitesi Tarih Topluluğu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES programı kapsamında hazırlanan “Türk Çini Sanatı Atölyesi” projesi Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde hayata geçirildi.

Proje kapsamında Çorum Belediyesi Velipaşa Konağı Kadın Kültür Merkezi’nde “Çininin Tarihi Gelişimi ve Selçuklulardaki Önemi” başlıklı konferans gerçekleştirildi. Konferansta konuşmacı olarak yer alan Çini Ustası ve yüksek lisans öğrencisi Tuğba Güleç, Türk çini sanatının tarihsel gelişimini, Selçuklu dönemindeki estetik anlayışı ve Kubadabad Sarayı çinilerinin taşıdığı sembolik anlamları katılımcılarla paylaştı.

Konferansta, Anadolu Selçuklu döneminde gelişen çini sanatının yalnızca bir süsleme unsuru olmadığı; aynı zamanda kültürel hafızayı, devlet anlayışını, doğa tasavvurunu ve sanat geleneğini yansıtan önemli bir miras olduğu vurgulandı. Ayrıca Selçuklu çinilerinde yer alan çift başlı kartal, balık, tavus kuşu ve saray figürlerinin tarihsel ve sembolik anlamlarına ilişkin bilgiler verildi.Projenin uygulama aşamasında gerçekleştirilen “Gelenekten Geleceğe Selçuklu Motifleri Atölyesi”nde öğrenciler, geleneksel Selçuklu motiflerini çini tabak ve fincanlar üzerine uygulama fırsatı buldu. Eğitmen Nebahat Çetin rehberliğinde yürütülen atölye çalışmalarına Tarih Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Hatice Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Alkaç ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Akın da katıldı. Atölye çalışmaları sayesinde öğrenciler hem geleneksel Türk el sanatlarını yakından tanıma hem de kendi özgün tasarımlarını ortaya koyma imkânı elde etti.

Etkinlik sonunda hazırlanan eserler 13 Mayıs 2026 tarihinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde sergilenecek.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık, gençlerin tarih bilincinin güçlendirilmesi, geleneksel Türk sanatları ile kültürel mirasa yönelik farkındalıklarının artırılması amacıyla hazırlanan projeye katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES programına, Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne, eğitmenlere, öğretim üyelerine ve öğrencilere teşekkür etti.

