Çorum Belediyesi tarafından yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, Halk Et Kombinası kampüsü içindeki Hayvan Pazarı'ndaki satış yeri (padok) alanlarının kiralama takvimi açıklandı. Kurbanlık satış yeri kiralamaları için ön talep başvuruları 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Kurban Pazarı’nı 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 06.00 itibarıyla hizmet vermeye başlayacağını ve Kurban Bayramı’nın 3. günü olan 29 Mayıs’a kadar her gün 06.00-21.00 saatleri arasında açık olacağını belirtti.

Lemzi Çöplü, hayvan pazarının bölge pazarı olması nedeniyle yoğun talep gördüğünü ifade ederek, bu yıl da daha fazla kişiye satış yeri sağlamak amacıyla ön kayıt sistemi uygulanacağını söyledi. Buna göre satış yeri kiralamak isteyen vatandaşlar, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar ön talep ücretini yatırarak kayıt yaptırabilecek. Ön kayıt yaptıranlar arasında ise 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda ve STK temsilcilerinin katılımıyla sıralama kurası çekilecek. Belirlenen sıraya göre vatandaşlar tek bir padok seçerek kiralama işlemini gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, daha fazla satıcının pazardan faydalanması için büyükbaş ve küçükbaş bölümlerinde kişi başına en fazla bir padok kiralanacağı, büyükbaş hayvan pazarında ise yatay yarım veya tam padok şeklinde kiralama yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, önceki yıllarda uygulanan “Nakliye Aracı Kartı” uygulamasının bu yıl da devam edeceği bildirildi. Canlı hayvan taşıyan nakliyeciler, gerekli ücreti ödeyerek kartlarını almaları halinde 22-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında kurban pazarına ayrıca giriş ücreti ödemeden giriş yapabilecek.

Başkan Yardımcısı Çöplü, kurbanlık almak isteyen vatandaşları hayvan pazarına davet ederken, kurban kesim işlemleri için de online randevu sistemini kullanılabileceklerini belirtti.

Vatandaşlar, https://kurban.corum.bel.tr adresi üzerinden paylamalı veya paylamasız kurban kesim randevusu oluşturabilecek.

Kurban Pazarı Satış Yeri ve Kiralama Bilgileri:

Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası Hayvan Pazarı / İskilip Yolu 4. Km No:120-1

Bilgi için: 0 505 758 58 99

Muhabir: Haber Merkezi