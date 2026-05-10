Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Sosyal Risk Haritaları Dış Paydaş Toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlık tarafından geliştirilen Sosyal Risk Haritaları uygulamasının; çocukların korunma ihtiyacı, suça sürüklenme riski, kadına yönelik şiddet, sosyoekonomik kırılganlıklar ve toplumsal refahı etkileyen risklerin il, ilçe, mahalle ve hane düzeyinde analiz edilmesine katkı sunduğu belirtildi.

Bu kapsamda Çocuğun Suça Sürüklenmesi ve Kadına Yönelik Şiddet Sosyal Risk Haritaları doğrultusunda Çorum genelinde saha çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan başkanlığında yapılan programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şahit Aydın, İl Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz, Şube Müdürü Atiye Kayalar ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda sosyal risklerin erken tespit edilmesi ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerin daha hızlı, etkin ve bütüncül şekilde sunulmasının önemi vurgulandı. Ayrıca kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, sosyal hizmetlerin proaktif, bütüncül ve kanıta dayalı bir anlayışla yürütülmesinin hizmet kalitesi ile sürdürülebilirliği artırdığına dikkat çekti.

Muhabir: Haber Merkezi