Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü mevsimlik bayramlarımızdan olan ve halkımız arasında yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen “Hıdırellez” için renkli bir etkinlik düzenledi.

Dünya tarihinin en eski mevsimlik bayramlarından biri olan Hıdırellez’in doğanın canlanmasını simgelediği, insan ve doğa arasındaki uyuma yaptığı vurguyla doğa sevgisinin, hoşgörü ve yardımlaşma duygularını pekiştirerek geleneksel kültür ve doğal değerlere ilişkin koruma bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlayan Hıdırellez’in Türkiye genelinde her yıl 6 Mayıs günü kutlandığı hatırlatıldı.

Halk arasında “bahar bayramı” olarak da kabul edilen Hıdırellez nedeni ile Valilik himayesinde Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda Millet Bahçesi’nde coşkulu bir program düzenlendi.

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş Hıdırellez kutlamaları ile ilgili olarak; “Somut olmayan kültürel mirasımızdan olan Hıdırellezi gelecek kuşaklara aktarmak, insan ve doğa sevgisinin hoşgörü ve yardımlaşmanın kültürel ve doğal değerlerimizin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır” dedi.

Hıdırellez kutlamalarına kurum personellerinin yanısıra Hitit Üniversitesi ile vatandaşlar da katılım sağladı.

