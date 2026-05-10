Çorumlu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇESİAD), geleneksel hale gelen öğrenci buluşmalarına bir yenisini daha ekleyerek gençlerle iş ve cemiyet dünyasını muhteşem bir organizasyonda bir araya getirdi.

Cemcem Kuyumculuk’un evsahipliğinde, Nazan Cemcem’in gönülleri ısıtan misafirperverliğiyle gerçekleşen kahvaltı programı, tam bir birlik ve dayanışma şölenine dönüştü.

Programın açılışında ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, eğitimin ve gençlere verilen desteğin dernek misyonundaki kritik önemine vurgu yaptı. Yıldırım, ÇESİAD ailesinin her geçen gün büyüyen bir güçle öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, ev sahipliklerinden dolayı Cemcem ailesine teşekkürlerini sundu.

Etkinlikte, tecrübeleriyle öğrencilere ışık tutan isimlere ve organizasyona katkı sağlayan isimlere plaket takdim edildi:

Buna göre evsahibi Cemcem Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Istepan Cemcem ve Yönetim Kurulu Üyesi Nazan Cemcem’e plaketlerini Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı verirken; kendi biyografi filmi üzerinden paylaştığı “engel tanımayan” başarı hikayesiyle gençlere büyük motivasyon sağlayan İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın plaketini Istepan Cemcem verdi. Programa katılan Kaymakam Kaşıkçı’ya ise hediyesini Kristın Cemcem sundu.

Sağlık alanındaki sunumuyla dikkat çeken Prof. Dr. Fehmi Tabak plaketini ÇESİAD Başkanı Yıldırım’dan alırken; hukuk dünyasındaki birikimlerini gençlere aktaran Av. Lerzanur Asen Elik’e ise plaketini Istepan Cemcem takdim etti.

Törende ayrıca; Dr. Çiğdem Üregen, Hamza Efe Kapucuoğlu, Neşe Köprülü ve Rabia Çökmez’e plaketleri ev sahibi Nazan Cemcem tarafından sunulurken; Klass Medya Grubu Başkanı Muammer Kapucuoğlu, Nedim Özcan ve Ali Dinç’e ise plaketleri Istepan Cemcem ve Kristın Cemcem tarafından takdim edildi.

Yapılan değerlendirmede “ÇESİAD ailesinin bu samimi buluşması, sadece bir kahvaltı değil; tecrübenin gençlikle, iş dünyasının gelecekle buluştuğu bir köprü niteliğindeydi” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi