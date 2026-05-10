Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı 13–18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde görev yapan personele yönelik Anneler Günü programı gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve eşi Elif Aydın’ın yanı sıra Şube Müdürleri Şemsi Dayı ile Atiye Kayalar da katıldı.

Programda anneliğin toplumdaki yeri ve önemine vurgu yapılırken, fedakârlıkları ve emekleriyle hayatlara değer katan annelerin Anneler Günü kutlandı. Samimi ortamda gerçekleştirilen etkinlikte personellerle sohbet edilerek günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Program sonunda kuruluşta kalan çocukların kendi hazırladıkları hediyeler katılımcılara takdim edildi.

