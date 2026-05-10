ARCA Savunma’nın ulusal ve uluslararası denizyolu taşımacılığı ile liman operasyonlarını OMSAN Lojistik üstlendi.

OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik ile ARCA Savunma arasında denizyolu taşımacılığı ve liman operasyonlarını kapsayan “Lojistik Hizmet İş Birliği Protokolü” imzalandı. İmza töreni Saha Expo 2026’da gerçekleştirildi. Törene OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ve OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı da katıldı.

Protokolü OMSAN Lojistik adına Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, ARCA Savunma adına ise Genel Müdür İlknur Dutak Pamir imzaladı.

OMSAN Lojistik, ARCA Savunma’nın faaliyetleri için ihtiyaç duyulacak tüm ulusal ve uluslararası denizyolu taşımacılığı, gemi kiralama (chartering) ve liman operasyonlarını organize edecek.

Hizmetlerin savunma sanayi standartlarına uygun, öncelikli ve yüksek emniyet düzeyinde yürütüleceği belirtildi.

Muhabir: SELDA FINDIK