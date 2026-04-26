Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Başkanlığı tarafından yürütülen “Mahallede Refah Var” programı kapsamında saha çalışmaları sürüyor.

Bu çerçevede YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç ve beraberindeki heyet, Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaşı’nı ziyaret etti.

Ziyarette mahalledeki mevcut durum, vatandaşların talepleri ve öncelikli ihtiyaçlar ele alınarak karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Görüşmede, mahalle sakinlerinin beklentilerinin yerinde tespit edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

YRP İl Başkanı Kuşcu, program kapsamında yaptığı değerlendirmede vatandaşla doğrudan temas kurmanın önemine dikkat çekerek, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını bizzat yerinde görerek çözüm üretmek bizim önceliğimizdir. Milletimizin refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

