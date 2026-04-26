Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde düzenlenen “Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı” başarıyla tamamlandı.

23 Mart – 21 Nisan 2026 tarihleri arasındaki eğitime, çevre illerden gelen hemşireler ile hastane personeli katıldı. Eğitim sürecinde katılımcılar, teorik bilgilerini güncellerken uygulamalı eğitimlerle mesleki becerilerini geliştirme imkânı buldu.

Programın bitmesinin ardından düzenlenen törende, eğitimi başarıyla bitiren sağlık profesyonellerine sertifikaları takdim edildi. Törene Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ve hastane yönetimi katıldı.

Sertifika töreni kapsamında ayrıca pasta kesimi gerçekleştirilirken, yetkililer sağlık çalışanlarının mesleki gelişimine katkı sunan bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ