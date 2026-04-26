Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 21-28 Nisan Ebeler Haftası kapsamında anlamlı bir program düzenlendi.

Etkinliğe Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, hastane yönetimi ve çok sayıda ebe katıldı.

Programda konuşan Başhekim Gömeç, sağlık sisteminin önemli bir parçası olan ebelerin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, tüm ebelerin haftasını kutladı.

Etkinlikte, doğum sürecinde kritik rol üstlenen ebelerin sağlık hizmetlerindeki yeri ve önemi vurgulanırken, mesleklerine yaptıkları katkılardan dolayı personele teşekkür edildi.

Yetkililer, sağlık hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde ebelerin büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, bu tür özel günlerin meslek motivasyonu açısından önemli olduğunu ifade etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR