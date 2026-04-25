Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Kanat, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kültür ve sanat alanında önemli çalışmalara imza atan Kanat, edebi kimliğinin yanı sıra karikatür ve el sanatları alanındaki üretimleriyle de tanınıyordu. Alaca’nın sevilen isimlerinden biri olan Kanat’ın ulusal ve yerel düzeyde yayımlanmış çok sayıda eseri bulunuyordu.

Merhum Salim Kanat'ın cenazesi 25 Nisan 2026 Cumartesi günü Ömer Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Salim Kanat’ın vefatı, başta ailesi olmak üzere meslektaşları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.