Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmek isteyen işçilere müdahale edilirken aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu bazı işçilerin gözaltına alındığını kaydeden Özünel yaptığı açıklamada, günlerdir “Emeğimizi, ekmeğimizi istiyoruz” sloganıyla mücadele eden işçilerin karşısına çıkarılan polis barikatı ve gözaltı uygulamalarını eleştirerek, yaşananların emek mücadelesine yönelik bir baskı olduğunu savundu.

Açıklamada ayrıca, özelleştirme politikaları ve ekonomik uygulamaların işçileri güvencesiz koşullara mahkûm ettiğine ifade eden Özünel, ücret baskıları ve çalışma koşullarına ilişkin eleştirilerde bulunuldu.

Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesinin yalnız olmadığını vurgulayan Özünel, 1Mayıs’ın da yaklaştığı şu günlerde tüm işçi ve emekçilere birlikte mücadele ve dayanışma çağrısı yaptı.

