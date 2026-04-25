Emrah Öztürk, milyonlarca vatandaş açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verirken, faiz ödemelerinde rekor üstüne rekor kırıldığını dile getirdi.

Öztürk, “Bütçe açıklarını halka yeni vergiler ve cezalarla yüklemek ekonomi yönetmek değildir; sadece sorunu ertelemektir” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkan Yardımcısı Emrah Öztürk’ün açıklaması şu şekilde:

“ÜLKEMİZİN SIRTINA BİNEN FAİZ YÜKÜ KATLANARAK ARTIYOR”

“Merkez Bankası, 22 Nisan’da politika faizini %37’de sabit tutarken, üst koridor (gecelik borç verme) faizini %40 seviyesinde devam ettirdi.

Ancak enflasyon, memur, emekli ve işçi zamlarını daha yılın ilk yarısı dolmadan eritti. Programın başarısızlığı her geçen gün daha net görülüyor.

Hükümet, her zorlandığında Londra kapılarını aşındırarak dış borç arıyor. Bu ziyaretlerin sonucunda ülkemizin sırtına binen faiz yükü katlanarak artıyor. “Savaş bahanesiyle enflasyon hedeflerinden sapabiliriz” açıklamaları ise kabul edilemez. Bu ülkenin sınırlı kaynaklarını bir avuç yabancı yatırımcıya yüksek faizle peşkeş çekmek, sürdürülebilir bir ekonomi yönetimi değildir.

“UMUDA DAYALI DEĞİL, GERÇEKÇİ VE CESUR ÇÖZÜMLER GEREKİYOR”

Bütçe açıklarını halka yeni vergiler ve cezalarla yüklemek ekonomi yönetmek değildir; sadece sorunu ertelemektir.

Milyonlarca vatandaş açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verirken, faiz ödemelerinde rekor üstüne rekor kırılıyor. Karşılaştırmak gerekirse; saldırı altındaki İran’da politika faizi %23, yıllardır savaşın içinde olan Ukrayna ve Rusya’da ise %15 seviyesinde. Biz ise tefeci faizleriyle yol almaya çalışıyoruz. Bu yaklaşım sürdürülebilir değildir. Üstelik yabancı ekonomist Timothy Ash, neredeyse Merkez Bankası’nın metnini yazarcasına “Sorumluluğu TCMB üstlenmeli. Mesaj net olmalı: Savaştan kaynaklı risklere karşı ne gerekiyorsa, gerekirse faiz artışı dahil her adımı atacağız” diyor. Bir yabancı ekonomistin bu kadar rahat Türkiye’nin para politikasını yönlendirebilmesi düşündürücüdür.

“GERÇEKÇİ POLİTİKALAR ŞART”

Unutmayalım: Çok uluslu sermaye bizi sevdiği için değil, kâr etmek ve sömürmek için gelir.

Bize ihtiyaç duyduğumuz şey “kaygan sıcak para” değil, doğrudan yabancı yatırımdır. Bunun yolu da samimi yapısal reformlardan, hukukun üstünlüğünden ve öngörülebilir politikadan geçer. Aksi takdirde bu kısır döngü devam edecek: Esnaf yüksek faizle boğulurken, ücretliler yüksek enflasyonla ezilecek. Bir kesim parasına para katarken, toplumun büyük çoğunluğu daha da fakirleşecek ve geleceğe umutla değil, endişeyle bakacak. Gerçekçi politikalar ve halkın alım gücünü koruyacak adımlar artık ertelenemez.”

Muhabir: SELDA FINDIK