İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, bu yıl Çorum’da Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenecek mitingle kutlanacak.

TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş konfederasyonlarının oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi, miting için Çorum Valiliği’ne resmi başvuruda bulundu.

Başvuruya göre, 1 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Devlet Tiyatrosu Salonu önünde bir araya gelecek olan işçi ve emekçiler, buradan Kadeş Barış Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirecek.

1 Mayıs Tertip Komitesi, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde işçilere bildiri dağıtarak 1 Mayıs’a davet etti.

Ayrıca Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması yapıldıktan sonra Gazi Caddesi ve Saat Kulesi civarında bildiri dağıtımı yapıldı.

Basın açıklamasına CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel ile komitesini oluşturan sendikaların başkanları da destek verdi.

1 Mayıs Tertip Komitesi adına bir açıklama yapan Türk-İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı alanlarda, coşku içerisinde kutlayacaklarını bildirerek, tüm işçi ve emekçileri, ezilen kesimleri davet etti.

Üçtepe, aylardır ücret ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara’da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerine destek verdiklerini açıkladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

Üçtepe, “Doruk Maden işçilerinin haklı mücadelesinin yanındayız. Emek sömürüsüne, güvencesizliğe ve insan onuruna yakışmayan çalışma koşullarına karşı yükselttikleri ses, hepimizin sesidir. Çorum 1 Mayıs Komitesi olarak, insanca yaşam ve adil çalışma talepleri karşılanana kadar işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dayanışma yaşatır, mücadele kazanır” diye konuştu.