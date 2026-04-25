Endeksa verilerine göre Çorum'da 1 yılda kirası en çok artan ilçe yüzde 47,41 ile Kargı oldu.

ORTALAMA KİRA 19 BİN 681TL

Endeksa verilerine göre Çorum'da Mart sonu itibariyle kira fiyatları bir yılda yüzde 41,09, iki yılda ise yüzde 100,72 arttı. Ortalama konut büyüklüğü 130 metrekare olarak belirlenirken ortalama konut kirası ise 19 bin 681 TL olarak belirlendi. Emlakçılarda kiraya verilen evler ortalama 66 gün içerisinde tutuldu.

EN AZ ARTIŞ ALACA'DA

Çorum'da en yüksek yıllık kira bedeli değişimini yüzde 47,41 Kargı yaşarken en az değişimi ise yüzde 0,20 ile Alaca yaşadı. Diğer ilçelerde ise; Merkez yüzde 39,47, Sungurlu yüzde 45,60, Osmancık yüzde 35,44 ve İskilip yüzde 46,85 artış yaşandı. Diğer ilçeler için ise yeterli veri bulunamadı.

EN PAHALI İLÇE SUNGURLU

Kiraların en yüksek olduğu ilçe ortalama 26 bin 238 TL ile Sungurlu olurken, en düşük olduğu ilçe ise 14 bin 533 TL ile Alaca oldu. Diğer ilçelerde ise ortalama kira fiyatları şöyle; Kargı 18 bin 881 TL, İskilip 15 bin 378 TL, Osmancık 14 bin 553 TL.