Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde, Hünkar Hacı Bektaş Parkı karşısında hizmete giren butik, açılışı davetlilerden yoğun ilgi gördü.

İşletmeciliğini Elif Arıcı’nın yaptığı Elifce Butik’te, genç ve modern tasarımların yanı sıra kadın iç giyim, takı ve aksesuar, triko ürünler, şık çantalar ile eşofman takımları yer alıyor. Her yaşa ve bedene hitap eden ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken mağaza, şık ve ulaşılabilir seçenekler sunmayı hedefliyor.

Yaklaşık 5 yıllık sektör tecrübesini yeni mağazasında müşterileriyle buluşturan Arıcı, açılışta yaptığı açıklamada, kadınların kendilerini rahat ve özgüvenli hissedecekleri ürünleri bir araya getirmeye özen gösterdiklerini ifade etti.

Açılışa Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Arıcı’nın yakınları, müşterileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler mağazayı gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.