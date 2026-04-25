Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirilen Birliğin Olağan Genel Kurulu’nda Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına seçilen Ercan Şanal ve Birlik yöneticilerini kutlayarak, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı Ercan Şanal, muhtarların vatandaşlarla devlet arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Çorum’un kırsal kesimlerinde hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi adına muhtarlarla uyum ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Şanal, ‘’Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini en doğru şekilde tespit ederek çözüm üretme noktasında muhtarlarımızla güçlü bir iletişim içinde olmayı sürdüreceğiz’’ dedi.

Ziyarette Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü’ye Düdüklük Köyü Muhtarı Mutlu Kılıç, Salur Köyü Muhtarı Murat Telli, Kılıçören Köyü Muhtarı Serkan Kırcı, Pınarcık Köyü Muhtarı Ebubekir Sarıkaya, Pınarçay Köyü Muhtarı Engin Balcı, Altınbaş Köyü Muhtarı ve önceki dönem Birlik Başkanı Birol Alanbay ile Sapa Köyü Muhtarı Özoğan Köse eşlik etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ