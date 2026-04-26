Çorum Barosu avukatlarından Ceyda Zazaoğlu, Türkiye Barolar Birliği ile UNICEF Türkiye işbirliğinde yürütülen “Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Konusunda Avukatların ve Baroların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi (ÇABA)” kapsamında Ankara’da düzenlenen avukat eğitimine katıldı.

Ankara’da düzenlenen programda, çocukların adalete erişiminin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan eğitim modülleri çerçevesinde kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Çalıştaylarda; çocuk adalet sisteminin işleyişi, çocukların üstün yararı ilkesi, hak ihlallerinin tespiti ve müdahale mekanizmaları gibi kritik başlıklar ele alındı.

Eğitim programı ile baroların çocuk hakları alanındaki kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve bölgesel iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Baro Başkanı Turan Kalıpçı, programa katılım sağlayan Av. Ceyda Zazaoğlu’na teşekkür ederek, çocuk haklarının korunmasına yönelik bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti.

Muhabir: SELDA FINDIK