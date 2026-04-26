Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 488 kez puan maçına çıktı. Çorum ekibi bu maçlarda 3’ü hükmen 215 galibiyet alırken, 130 maçta sahadan beraberlikle ayrılıp 775 puan topladı. 143 kez yenilen Arca Çorum FK attığı 703 gole karşılık kalesinde 518 gol gördü.

488 maçın 245’ini deplasmanda oynayan Arca Çorum FK, 86 galibiyet, 65 beraberlik, 94 yenilgi aldı ve hanesine 323 puan yazdırdı. Rakip fileleri 297 tez havalandıran kırmızı-siyahlılar kalelerinde 288 gole engel olamadılar.

Arca Çorum FK, sahasında çıktığı 243 maçta ise 129 galibiyet, 65 beraberlik, 49 yenilgi aldı. Bu maçlarda 452 puan toplayan Çorum ekibi 408 gol atıp 230 gol yedi.