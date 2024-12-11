Ziyaret, partinin gençlik teşkilatının, yerel esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinleme ve çözüm önerileri sunma amacıyla gerçekleştirildi.

YRP Gençlik Kolları Başkanı Köse, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Çorum’da otobüs terminalini ziyaret ettiklerini belirterek “Burada hem terminal esnafımızla hem de yolcularımızla bir araya gelerek onların yaşadığı sorunları dinledik. Esnaflarımızın yaşadığı sıkıntıları, yolcularımızın karşılaştığı eksiklikleri yerinde gözlemledik. Bu ziyaretler, partimizin halkla daha yakın ilişkiler kurmasını sağlayarak, toplumun her kesiminin sesi olmamıza olanak tanıyor” dedi.

Furkan Murat Köse, ayrıca Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın selamlarını ileterek, “Ziyaretlerimizde aynı zamanda partimize yeni üyeler kazandırmayı da hedefliyoruz. Gençlerimizin ilgisi oldukça büyük, bu da bizim için çok değerli” şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partili gençler, esnaflar ve yolcularla yaptıkları görüşmelerde toplumun her kesimine hitap eden politikalarını anlatma fırsatı da buldu.

Editör: HABER MERKEZİ