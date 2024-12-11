Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nde bulunan ve 10 yıldır hizmet veren kantarın tadilattan geçtiğini belirterek, yeniden esnafa hizmet vermeye başladığını ifade etti.

Kullanım ömrünü doldurmak üzere olan kantarın yapılan çalışma ile kullanıma yeniden sunulduğunu ifade eden Candan, “Çorum Belediyemiz bünyesinde bulunan sebze ve meyve halimizde bulunan kantar 2014 yılından bu zamana kadar hizmet veriyordu. Kantarı hızlı bir şekilde bakıma alarak çalışmaları tamamladık. Bu çalışma sayesinde kantarın daha modern bir hale gelmesini sağladık” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ