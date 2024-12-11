İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği ilki işyerlerinde iş yeri sahipleri ve çalışanlarına verilen eğitimin ikinci Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nde ATT olarak görev yapan Osman Tök tarafından verilen eğitime Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Çorum Belediyesi bünyesinde görev yapan Özel Güvenlik personeli katıldı.

Eğitimde, katılımcılara hava yolu tıkanıklığına ilk yardım müdahalesi anlatıldı. ATT Uzmanı Osman Tök, yaşanabilecek olası durumlarda hastaya nasıl müdahale edilmesi gerektiği ile ilgili uygulamalı bilgiler verdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR