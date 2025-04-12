Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları, askerlik şubelerine giderek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gönüllü olarak Gazze’ye gitmek için dilekçe verdi.

YRP İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse Çorum Askerlik Şubesi önünde yaptığı basın açıklamasında Milli Görüş’ün imanlı neferleri, Erbakan Hocanın izinde yürüyen YRP Gençlik Kolları olarak zalimin karşısında susmanın dilsiz şeytanlık olduğunu bildiklerini söyledi.

İsrail’in zulmü karşısında sadece dua ile yetinmeyerek gerekirse canları ve kanları ile bu zulmün karşısında durmaya ant içmiş bir gençlik olduklarını anlatan Köse, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşananların bir savaş ve vahşet değil doğrudan soykırım olduğunu dile getirdi.

Gazze’de kadın, çocuk ve yaşlıların üzerine yağan bombaların, yıkılan hastanelerin, hedef alınan ambulanslar ve küresel güçlerin utanç verici suskunluğunun insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını da dile getiren YRP Gençlik Kolları Başkanı Köse, “Ancak bilinmelidir ki: bu ümmet sahipsiz değildir. Gazze için sadece dua etmeyeceğiz; gerekirse can vereceğiz. Bugün burada, bu milletin bağrından çıkan tertemiz bir gençlik olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gönüllü olarak Gazze’ye gitmek için dilekçelerimizi teslim ediyoruz. Bu dilekçe, sadece bir kağıt parçası değil; zalime karşı haykırılan iman beyanıdır. Bu dilekçe, katil İsrail’e karşı Türk gençliğinin tokadıdır. Bu dilekçe, ırkçı siyonizmin oyunlarını başına yıkacak bir duruşun adıdır. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın sözleriyle ifade ediyoruz ki: “İsrail, terörün bizzat kendisidir. Bütün dünyada zulmün, işgalin, gözyaşının temsilcisidir.” Bu söz, bizim duruşumuzun pusulasıdır. Bu söz, susanlara tokat, mazlumlara umut, zalime meydan okumadır. Bugün buradan hem kamuoyuna, hem de tüm dünya halklarına sesleniyoruz: Türk gençliğinin vicdanı hala dimdik ayaktadır. Gazze, Kudüs, Filistin yalnız değildir. Bu necip milletin evlatları yalnızca dua etmeyecek, icabında göğüs göğüse muharebe edecektir” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından YRP İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse ve beraberindeki gençler dilekçelerini Çorum Askerlik Şubesi’ne teslim etti.

Editör: HABER MERKEZİ