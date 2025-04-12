Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse, İsrail’in Filistin ve Gazze’de yaptığı katliamlara tepki göstererek bu ülkeyle bütün ticari ilişkilerin sonlandırılması, Azerbaycan petrolünün sevkiyatının durması gerektiğini bildirdi.

Siyonist İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin’de masum sivillere yönelik yaptığı saldırılan karşısında dünyanın, uzun soluklu bir insani trajediye tanıklık ettiğini belirten YRP İl Gençlik Kolları Başkanı Köse, başta kadın, yaşlı ve çocuklar olmak üzere 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini, 10 binlercesinin yaralandığını ve 1 milyondan fazla insanın ise yerinden edildiğini hatırlattı.

Böyle bir tablo karşısında 6 asır dünyada adaletin teminatı olmuş, Filistin, Gazze, Kudüs, Doğu Türkistan ve bütün mazlumların hamisi olmuş bir millete katil Siyonist rejimle ticaret yapmanın yakışmayacağını da dile getiren Köse sözlerini şöyle sürdürdü: “

Milli Görüş olarak 55 seneden beri ABD’den dost olmaz sözümüzde ne kadar haklı olduğumuzu bu yaşanan soykırım, insanlık suçu, asrın vahşeti ve katliamı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Zulme en büyük desteği veren Amerika’nın İncirlik Üssü’nü ve İsrail’i korumak için topraklarımızda kurulan Kürecik Radar Üssü’nü bir an evvel kapatılması gerekmektedir.

Çocuk katili İsrail rejimini korumak bize mi kaldı? Ayrıca Azerbaycan’dan gelen petrolün Ceyhan üzerinden İsrail’e sevkiyatının da acilen durdurulması gerekmektedir. Biz bu katil Siyonist rejime yakıt sağlayan bir ülke olamayız. Tüm Gazze şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum dualarımızın oradaki kardeşlerimiz için olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz”

Editör: Haber Merkezi