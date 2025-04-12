Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle bir açıklama yaparak tüm emniyet mensuplarını kutladı.

Polis Teşkilatı’nın yıllardır ülkede huzur, güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması adına büyük bir fedakârlıkla görevini ifa ettiğini hatırlatarak “Güvenlik güçlerimizin en önemli unsurlarından biri olan polislerimiz, milletimizin emniyeti için gece gündüz demeden çalışmakta; her geçen gün hizmet kalitesini daha da artırmak için üstün bir gayret göstermektedir” diyen İl Başkanı Çıplak, teşkilatın köklü geçmişiyle bugüne kadar bir çok başarıya imza attığını, milletimizi gururlandıran nice hizmetlerde bulunduğunu kaydetti.

Bu onurlu görevi yaparken şehit düşen tüm polisleri rahmetle anarak gazilere minnet ve şükranlarını ileten MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde, tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor; ülkemizin dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm polislerimize şükranlarımı iletiyorum.

Ayrıca, göreve başladığı günden bu yana ilimizde asayişin sağlanması konusunda özverili ve başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Emniyet Müdürü Arif Pehlivan başta olmak üzere, tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Allah, Türk Polis Teşkilatımızı her türlü tehlikeden korusun; milletimizin huzur ve güvenliği için verdikleri emeklerin karşılığını daim eylesin”

Editör: KEMAL YOLYAPAR