Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle bir açıklama yaparak güncel ve esnek bir fiyatlandırma modeline geçilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık ve sosyal güvenliğin çağdaş devlet anlayışının temel taşlarından biri olduğunu belirterek bireyin doğumundan başlayarak yaşamının her evresinde güven içinde olmasını sağlayan bu iki alanın toplumsal barış, refah ve insan onuruna yaraşır bir yaşamın güvencesi olduğunu söyleyen Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, sağlık ve sosyal güvenlik alanında önemli başarılara imza atmış bir ülke olarak, sistemin işleyişine katkı sunan tüm meslek grupları gibi eczacıların da bu yapının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

İlaca erişim, farmasötik bakım, koruyucu sağlık danışmanlığı, kronik hastalık yönetimi, aşılama hizmetleri ve halk sağlığına dönük sosyal projelerde eczacıların rolünün her geçen gün daha da belirginleştiğini kaydeden Erol Afacan yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “

Bu katkının güçlenerek devam edebilmesi için bazı yapısal düzenlemeler kaçınılmazdır. Çağın gerisinde kalan MEDULA sisteminin güncellenmesi ya da tamamen yeni bir platformla değiştirilmesi; reçete ve rapor yazım süreçlerinin Sağlık Uygulama Tebliği ile uyumlu şekilde otomatikleşmesi; eczacının evrak kontrolünden ziyade birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu olarak danışmanlığa, ilaç takibine ve hasta sağlığına odaklanması artık kaçınılmazdır.

Ayrıca, eczacılık ekonomisinin sürdürülebilirliği için İlaç Fiyat Kararnamesi’nin mevcut haliyle yeterli olmadığı da açıktır. Gerçek maliyetleri ve ilaç tedarik zincirindeki riskleri dikkate alan, güncel ve esnek bir fiyatlandırma modeline geçiş ihtiyacı ertelenemez boyuttadır.

Bizler eczacılar olarak; sağlık sistemine katkı sunmaya, vatandaşımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ancak bunu yaparken, çağdaş uygulamalara entegre olmuş, bilimsel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir zeminde yürümek istiyoruz. Bu düşüncelerle Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutluyor; sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sunan tüm meslektaşlarıma ve paydaşlarımıza saygılarımı sunuyorum”

Editör: KEMAL YOLYAPAR