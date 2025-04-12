Veteriner hekimlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda “Resmi Veteriner Eğitim Programı” başlatıldı.

Programa, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bakanlık bürokratları ile il ve ilçe teşkilatlarında görevli veteriner hekimler katıldı.

Bakanlığın başlattığı eğitim programı ile ilimizde görev yapan veteriner hekimlerin mesleki yeterliliği artırılarak halk sağlığına katkı sunmak hedefleniyor. Eğitimde hayvan sağlığı, zoonotik hastalıklar ve gıda güvenliği gibi kritik konular ele alınıyor.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, veteriner hekimliğin sadece hayvan sağlığıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda gıda güvenliği, zoonotik hastalıkların önlenmesi ve halk sağlığı açısından da kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

“Bugün burada, hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyan bu eğitim programının açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sahada yürüttüğümüz her görev, sadece hayvanlar için değil, toplumun geneli için doğrudan etki taşımaktadır” diyen İl Müdürü Göktekin, bilgi ve yetkinliklerin sürekli güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Hayrullah Göktekin, veteriner hekim eğitimi kapsamında verilen bu tür programların aynı zamanda kamu kurumları arasında kurumsal iş birliği ve koordinasyonu da artırdığına dikkat çekti.

Ayrıca programın düzenlenmesinde emeği geçen Bakanlık daire başkanlıklarına ve katılan tüm veteriner hekimlere teşekkür ederek, eğitimin hayırlı olmasını temenni etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ